Компания "Укрзализныця" предупредила своих пассажиров о новых карантинных изменениях и запретах
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Так, с 8 марта "Укрзализныця" приостановила продажу билетов в Закарпатскую область, а с 9 марта не будет проводить высадку и посадку пассажиров на всех станциях региона. Ранее Закарпатская область попала в «красную» карантинную зону из-за стремительного распространения коронавирусной инфекциию.
В тоже время в компании заявили, что готовы к назначению специальных рейсов для вывоза из региона более 2 тысяч пассажиров, которые приобрели билеты на время действия карантина. Для этого необходимо, чтобы с соответствующим представлением обратилась Закарпатская областная администрация.
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Ранее мы рассказывали, что глава Кабмина Денис Шмыгаль во время пресс-конференции о результатах года работы правительства официально заявил, что в Украине началась третья волна заболеваемости коронавирусом.
По словам главы Кабмина, не исключается возможность введения в стране жесткого локдауна.
"Когда большая часть областей будут в "красной зоне", скорее всего, придется, вернуться к той модели локдауна, которая вводилась до этого", - заявил Шмыгаль.
Напомним, в Киеве количество зараженных коронавирусом перевалило за 140 тысяч: тревожные данные на начало марта
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