Модель Эмии Ратаковски и светская львица Пэрист Хилтон померились фигурами, а также у кого наряд лучше

Совместную фотографию знаменитостей разместил один из фан-аккаунтов, посвященных Эмили Ратаковски в Инстаграм, передает Politeka.net,

Так, Пэрис Хилтон и Эмили появились на одной из благотворительных вечеринок.

Стройные длинноногие красотки просто обожают ультракороткие наряды, которые дают вволю насладится их прелестями. Эмили выбрала белоснежное приталенное платье, а Пэрис нарядилась в экстравагантное прозрачное платье-сетку с глубоким вырезом на груди.

Надо отметить, что обе красотки были на высоких каблуках.

Также стоить обратить внимание, что снимок не новый, он сделан в 2019 году.

Мы писали, что знаменитая модель Эмили Ратаковски всегда выглядела роскошно даже в домашнем наряде и одном белье.

Как видно, даже в простой майке и черном белье девушка выглядит роскошно и привлекательно. Что неудивительно, ведь ей очень повезло с наследственностью – свою фигуру девушка унаследовала от такой же стройной матери. А вот экзотическая внешность девушки вынуждает ее использовать минимум макияжа, ведь большинство теней и помад ей просто не идут.

Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".

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