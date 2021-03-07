Модель Эмии Ратаковски и светская львица Пэрист Хилтон померились фигурами, а также у кого наряд лучше
Совместную фотографию знаменитостей разместил один из фан-аккаунтов, посвященных Эмили Ратаковски в Инстаграм, передает Politeka.net,
Так, Пэрис Хилтон и Эмили появились на одной из благотворительных вечеринок.
Стройные длинноногие красотки просто обожают ультракороткие наряды, которые дают вволю насладится их прелестями. Эмили выбрала белоснежное приталенное платье, а Пэрис нарядилась в экстравагантное прозрачное платье-сетку с глубоким вырезом на груди.
Надо отметить, что обе красотки были на высоких каблуках.
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Также стоить обратить внимание, что снимок не новый, он сделан в 2019 году.
Мы писали, что знаменитая модель Эмили Ратаковски всегда выглядела роскошно даже в домашнем наряде и одном белье.
Как видно, даже в простой майке и черном белье девушка выглядит роскошно и привлекательно. Что неудивительно, ведь ей очень повезло с наследственностью – свою фигуру девушка унаследовала от такой же стройной матери. А вот экзотическая внешность девушки вынуждает ее использовать минимум макияжа, ведь большинство теней и помад ей просто не идут.
Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".
Как сообщала Politeka, бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой.
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