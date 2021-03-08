В Сумах врачи спасают несовершеннолетнюю девочку

Как передает Politeka.net, подробности случившегося рассказали в пресс-службе полиции области в Facebook.

Все произошло 7 марта. Как рассказала мать 16-летней украинки, ее дочь приняла 30 таблеток противовоспалительного препарата.

"В полицию поступило сообщение от медицинских работников о том, что в реанимационное отделение Сумской областной детской клинической больницы госпитализирована 16-летняя жительница города Сумы. Работники ювенальной превенции предварительно установили, что причиной такого поступка была ссора с подругой", - говорится в сообщении.

На данный момент девушка пребывает в медучреждении. Врачи сообщают, что угроза ее жизни миновала.



В полиции проводится проверка для установления обстоятельств данного происшествия.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе 13-летняя девочка свела счеты с жизнью, кинувшись под поезд.

По словам ее подруги, девочка за несколько часов до суицида она написала об этом в одной из групп в социальной сети.

Пока неясно, состояла ли девочка в одной из подростковых «групп смерти» или на отчаянный шаг ее толкнули личные причины.

Родители погибшей утверждают, что в семье все было благополучно и их дочь никогда не говорила о намерении свести счеты с жизнью.

Напомним, внезапно ушел из жизни знаменитый актер, сыгравший в «проклятом» сериале: уже 11 жертв.

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