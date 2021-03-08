Ее сердечко остановилось по пути в больницу

В Черновицкой области погибла 9-летний ребенок



Об этом сообщает местный портал molbuk.ua.

По предварительной информации, девочка выпала из прицепа трактора и попала под колеса транспортного средства.



Местные жители рассказали, что трагедия произошла вечером 7 марта в селе Капловка Хотинского района.

Отец девочки, управляя трактором с самодельным прицепом, допустил падение с прицепа своей дочери.

От полученных травм девочка скончалась по дороге в больницу.

Ранее мы рассказывали, что на Львовщине умерла Вероника Гащак, ей было 11 лет. По рассказам учителей и родителей, девочка отличалась любовью к спорту и крепким здоровьем. Одноклассники вспоминают, что Вероника была активным и хорошим человеком.

Ничего не предвещало беды, но в один день ей стало плохо.

Хотя медики сделали все что, могли, ребенок скончался в реанимации. Как сообщили врачи, у Вероники диагностировали общую слабость и кровохарканье. Рентген показал двустороннюю пневмонию, а сделанный тест на коронавирус не дал положительный результат.



Напомним, под Одессой подросток убил родного дядю.

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