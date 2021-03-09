Астролог Павел Глоба рассказал, для кого текущая неделя станет удачной

По словам специалиста, четыре знака Зодиака с 8 по 14 марта получат шанс повлиять на свою жизнь с лучшей стороны, передает Slovofraza.

Дева

Рожденные под этим созвездием заметят изменения к лучшему уже с самого начала недели. Глоба советует прислушиваться к мнению окружающих. Также специалист не рекомендует надолго оставаться наедине. Этот период лучше провести и в компании близких людей.

Скорпион

Представителя этого знака Зодиака стоит обратить внимание на 8, 12 и 13 марта. Астролог уверяет, что избавившись от негатива, вам будет под силу достигнуть успехов на работе, но если все пойдет не по плану, вы можете смело переключаться на любовную сферу.

Козерог

Глоба отмечает, что прилив такой важной для позитивной энергии ожидается 12 и 13 марта. По словам специалиста, вы не должны боятся просить помощи у окружающих. Совет коллеги или услуга от близкого человека только с лучше стороны повлияет на вашу жизнь.

Водолей

Рожденным под этим созвездием в этот период посчастливиться найти свое призвание. Всем, кто заслужил повышение, на этой неделе удастся достичь желаемого. По словам Глобы, вторая неделя марта идеально подойдет для совершения покупок и поиска второй половинки.

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