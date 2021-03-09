Жуткая трагедия произошла в Приморском крае России

Как передает Politeka.net, о происшествии во вторник, 9 марта сообщили в Telegram-канале Mash.

Согласно сообщению, авто провалилось под лед на реке Раздольная в Приморье. Внутри было трое детей и двое родителей. Никому спастись не удалось.

Как сообщают СМИ, трагедия произошла в районе поселка Тихий, недалеко от Владивостока.

Мертвую женщину обнаружили на льду (предварительно, ей удалось выбраться из тонущей машины, но она замерзла). Тела троих детей (от 7 до 14 лет) достали из воды.

Тело мужчины водолазы не обнаружили, возможно его унесло течением. Поиски тела отца продолжаются.

Машина лежит на дне на глубине трех метров.

По факту просшествия начато расследование, обстоятельства выясняются.

Кроме того, на реке Раздольная прямо на глазах у владельца под лед провалилась машина.

Как уверяют очевидцы, история развернулась 9 марта, в Надеждинском районе Приморья. На видео попало, как автомобиль стремительно погружается в воду. К счастью, людей в салоне не было.

Из-за перепадов температур и заметного потепления лед сейчас стал очень ненадежным.

Напомним, на пляже в Одессе произошло ЧП, неравнодушные сделали всё возможное: «Упала в воду с пирса».

Как сообщала Politeka, дети провалились под лед на Киевщине: спасти удалось не всех.

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