Почти час понадобился пожарным, чтобы окончательно справиться с пламенем
Инцидент произошел вечером 9 марта в городе Кропивницкий, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, вызов в "101" поступил в 19.52. Взрыв произошел в девятиэтажном доме по ул. Юрия Коваленко. Установлено, что в однокомнатной квартире на втором этаже вспыхнуло неизвестное вещество. В дальнейшем помещение загорелось, огонь распространился на площади 30 квадратных метров.
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В результате взрыва пострадали два человека и 7 граждан были срочно эвакуированы.
"В 20:21 пожар был локализован и в 20:40 - ликвидирован. К тушению привлекались 20 человек личного состава и 7 единиц техники 1-го Государственного пожарно-спасательного отряда Кропивницкого. Причину взрыва и пожара устанавливают специалисты", - говорится в официальном сообщении.
Ранее мы писали, что в центре временно оккупированного Донецка 3 марта сгорел гастро-паб "Свинья", который ранее навещала экс-телеведущая "Ревизора" Ольга Фреймут. Паб расположен около резиденции главаря "ДНР" Дениса Пушилина и здания кафе "Сепар".
Местные спасатели причиной пожара назвали взрыв газового баллона в системе для разлива пива, однако, как пишет издание, такая версия не всем показалась правдоподобной.
Пожарным, чтобы потушить огонь, пришлось разбирать крышу. Паб, который находился в подвальном помещении выгорел почти полностью.
Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.