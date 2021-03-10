Что известно о пострадавших

Почти час понадобился пожарным, чтобы окончательно справиться с пламенем

Инцидент произошел вечером 9 марта в городе Кропивницкий, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, вызов в "101" поступил в 19.52. Взрыв произошел в девятиэтажном доме по ул. Юрия Коваленко. Установлено, что в однокомнатной квартире на втором этаже вспыхнуло неизвестное вещество. В дальнейшем помещение загорелось, огонь распространился на площади 30 квадратных метров.

В результате взрыва пострадали два человека и 7 граждан были срочно эвакуированы.

"В 20:21 пожар был локализован и в 20:40 - ликвидирован. К тушению привлекались 20 человек личного состава и 7 единиц техники 1-го Государственного пожарно-спасательного отряда Кропивницкого. Причину взрыва и пожара устанавливают специалисты", - говорится в официальном сообщении.

Ранее мы писали, что в центре временно оккупированного Донецка 3 марта сгорел гастро-паб "Свинья", который ранее навещала экс-телеведущая "Ревизора" Ольга Фреймут. Паб расположен около резиденции главаря "ДНР" Дениса Пушилина и здания кафе "Сепар".

В пабе прогремел взрыв, а затем улицы заволокло дымом.

Местные спасатели причиной пожара назвали взрыв газового баллона в системе для разлива пива, однако, как пишет издание, такая версия не всем показалась правдоподобной.

Пожарным, чтобы потушить огонь, пришлось разбирать крышу. Паб, который находился в подвальном помещении выгорел почти полностью.

Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.