Противник перешел на грубости по отношению к украинскому 8-летнему мальчику

Как передает Politeka.net, об инциденте рассказал отец юного шахматиста в Facebook.

По его словам мальчик, одним из его противников стал игрок из России.

"Играет нормально, но малыш сильнее. И примерно к двадцатому ходу это стало понятно. Любой бразилец, индиец, американец сдались бы после проигрыша ладьи, но тут нет. Оно продолжало барахтаться", - поделился мужчина.





Чтобы проучить противника, юный украинец решил поставить ему мат пешкой.

"Просто, чтобы показать ему его уровень. И оно начало ругаться", - рассказал отец 8-летнего шахматиста и прикрепил скриншоты переписки после партии.

Свой отказ согласиться на поражения игрок из РФ объяснил фразой "русские не сдаются" и перешел на оскорбления.