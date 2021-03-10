Противник перешел на грубости по отношению к украинскому 8-летнему мальчику

Как передает Politeka.net, об инциденте рассказал отец юного шахматиста в Facebook.

По его словам мальчик, одним из его противников стал игрок из России.

"Играет нормально, но малыш сильнее. И примерно к двадцатому ходу это стало понятно. Любой бразилец, индиец, американец сдались бы после проигрыша ладьи, но тут нет. Оно продолжало барахтаться", - поделился мужчина.

Чтобы проучить противника, юный украинец решил поставить ему мат пешкой.
"Просто, чтобы показать ему его уровень. И оно начало ругаться", - рассказал отец 8-летнего шахматиста и прикрепил скриншоты переписки после партии.
Свой отказ согласиться на поражения игрок из РФ объяснил фразой "русские не сдаются" и перешел на оскорбления.

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В комментариях под постом пользователи сети были восхищены матом пешкой от украинца и осудили мат от россиянина.

"Красивый мат. Выжженная земля называется", "Всегда завидовал шахматистам за наличие у них своего мира", "Молодец мальчик. Но читая скрин, я была готова разорвать противника!", "Какой высокий уровень общения у 8-летнего", - писали в сети.

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