Противник перешел на грубости по отношению к украинскому 8-летнему мальчику
Как передает Politeka.net, об инциденте рассказал отец юного шахматиста в Facebook.
По его словам мальчик, одним из его противников стал игрок из России.
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В комментариях под постом пользователи сети были восхищены матом пешкой от украинца и осудили мат от россиянина.
"Красивый мат. Выжженная земля называется", "Всегда завидовал шахматистам за наличие у них своего мира", "Молодец мальчик. Но читая скрин, я была готова разорвать противника!", "Какой высокий уровень общения у 8-летнего", - писали в сети.
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