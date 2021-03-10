Автобус, в котором были дети, скатился в пропасть

Жуткая авария произошла в провинции Батман, на юго-востоке Турции, сообщает NTV.

Автобус перевозил школьников и работников текстильного предприятия.

В ДТП оборвались жизни брата и сестры, Ясемина и Селим Барлык. Еще 27 человек получили различные травмы. Состояние трех из них оценивается, как тяжелое.

Для спасения уцелевших была мобилизирована полиция и местные жители.

Методом «живой цепи» раненых доставляли к медицинским бригадам.

По предварительной информации, ДПТ произошло из-за того, что водитель автобуса не попал в поворот.

Ранее мы рассказывали, что под Ровно пьяный водитель школьного автобуса, который перевозил детей в салоне транспорта, не справился с управлением и влетел в сугроб. В микроавтобусе в момент происшествия было восемь детей. К счастью, никто из них серьезно не пострадал.



