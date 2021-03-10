Автобус, в котором были дети, скатился в пропасть
Жуткая авария произошла в провинции Батман, на юго-востоке Турции, сообщает NTV.
Автобус перевозил школьников и работников текстильного предприятия.
В ДТП оборвались жизни брата и сестры, Ясемина и Селим Барлык. Еще 27 человек получили различные травмы. Состояние трех из них оценивается, как тяжелое.
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Для спасения уцелевших была мобилизирована полиция и местные жители.
Методом «живой цепи» раненых доставляли к медицинским бригадам.
Ранее мы рассказывали, что под Ровно пьяный водитель школьного автобуса, который перевозил детей в салоне транспорта, не справился с управлением и влетел в сугроб.
В микроавтобусе в момент происшествия было восемь детей. К счастью, никто из них серьезно не пострадал.
Кроме того мы писали, что в Киеве произошло ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке общественного транспорта в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.