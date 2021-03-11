Интернет-издание журналистских расследований Bellingcat 15 марта готовит выход фильма о срыве в Беларуси спецоперации против боевиков из ЧВК "Вагнера"

О том, что расследователи Bellingcat в ходе подготовки проекта о вагнеровцах прибыли в Киев, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко и ряд украинских СМИ.

По имеющейся информации, съемочная группа Bellingcat во главе с автором фильма Христо Грозевым должны записать несколько интервью с рядом лиц на Банковой, касательно событий, произошедших летом 2020-го года, передает ZN.UA.

Ранее выход фильма Bellingcat планировался на 15 марта, однако из-за дополнительных съемок в Украине премьеру могут перенести на конец месяца. Речь о сокращеном варианте, который должен появиться на YouTube, полная же версия фильма выйдет в июле на стриминговом сервисе Netflix.

О том, что расследование Bellingcat о вагнеровцах появится предположительно 15 марта и "взорвет общество" заявил также украинский журналист Дмитрий Гордон. По его словам, выход фильма действительно может немного затянуться.

"Bellingcat решил опросить еще некоторых сотрудников Офиса президента Украины в Киеве и сейчас это делает, выход фильма может быть перенесен на неделю-две, - отметил Гордон и добавил, - Это взорвет общество. У меня ощущение, что полезна любая правда... Люди, которые стали предателями, будут названы, насколько я знаю, в этом расследовании".

В свою очередь, в Офисе Президента Украины пока отрицают информацию о встрече с международными расследователями Bellingcat.

Отметим, 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 33 наемника из ЧВК "Вагнера". 12 августа Украина сделала запрос о выдаче боевиков, но 14 августа Беларусь выдала их России.

Тогда было заявлено, что спецоперация по выманиванию в ловушку "вагенровцев" была якобы специально провалена "кротом" в Офисе президента.

Тогдашний начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба потребовал начать проверку всех, кому было известно о спецоперации. В частности, он хотел, чтобы на полиграфе проверили его самого, руководителя ОП Андрея Ермака, председателя комитета по разведке Руслана Демченко и заместителя председателя ОП по вопросам обороны Романа Машовца.

Расследование тогда так и не было начато.

Напомним, СМИ: Андрей Ермак отказался проходить полиграф по делу "вагнеровцев" - источник

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