В Черном море потерпел крушения корабль с людьми

Как передает Politeka.net, об этом сообщает компания GSP Offshore.

Сухогруз "Волго-Балт 179", который шел из Ростова, потерпел крушение неподалеку от румынского порта Констанца.

На борту было 13 членов экипажа, по предварительной информации, все украинцы. Среди них также была одна женщина.

Известно, что двое моряков погибли, поиски еще одного продолжаются.

По данным румынских СМИ, судно шло с грузом угля.

Ранее мы рассказывали, что корабль с украинцами на борту затонул у берегов Турции в воскресенье, 17 января.

На борту было 15 человек экипажа, преимущественно граждан Украины.

Шестеро были спасены в рамках спасательной операции, организованной местными властями. Еще трое выживших, по предварительной информации, находятся в районе скал, и к ним пытаются подобраться по суше.

Напомним, танкер потерпел бедствие у берегов Одессы, на борту много людей

Также Politeka писала, что судно с украинскими моряками ушло на дно, раскрыты их последние слова