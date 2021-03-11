В Виннице оборвались жизни супружеской пары с разницей в три дня

Ольга и Сергей Щеблюки были образцовой парой 41 год, рассказывают их знакомые. В больницу с коронавирусом они попали вместе со своей дочкой.

Первой, 6 марта, не стало Ольги. Ее похоронили в Виннице.

За жизнь боролся и ее муж Сергей, но вирус оказался сильнее. 9 марта не стало и его.

В больницу с коронавирусом они попали вместе со своей дочкой.

"Это такое горе, слов не найти. Оля и Сергей были такой образцовой парой, как те голубки. В областную инфекционную больницу они попали втроем — еще дочка. Были в реанимации, дочь выздоровела, а вот родители не преодолели недуг. Сергею не говорили, что Оли не стало... Он бы этого не пережил", - рассказали их знакомые.

У супругов остались дочь, сын и внучка.

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