В Виннице оборвались жизни супружеской пары с разницей в три дня
Трагический подробности сообщили на "33 канале".
Ольга и Сергей Щеблюки были образцовой парой 41 год, рассказывают их знакомые. В больницу с коронавирусом они попали вместе со своей дочкой.
Первой, 6 марта, не стало Ольги. Ее похоронили в Виннице.

За жизнь боролся и ее муж Сергей, но вирус оказался сильнее. 9 марта не стало и его.
В больницу с коронавирусом они попали вместе со своей дочкой.

"Это такое горе, слов не найти. Оля и Сергей были такой образцовой парой, как те голубки. В областную инфекционную больницу они попали втроем — еще дочка. Были в реанимации, дочь выздоровела, а вот родители не преодолели недуг. Сергею не говорили, что Оли не стало... Он бы этого не пережил", - рассказали их знакомые.

коронавирус, больница, врачи

У супругов остались дочь, сын и внучка.

Напомним, карантин резко ужесточили, кого коснутся новые правила и что под запретом: "Будут работать только..."

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