"Это такое горе, слов не найти. Оля и Сергей были такой образцовой парой, как те голубки. В областную инфекционную больницу они попали втроем — еще дочка. Были в реанимации, дочь выздоровела, а вот родители не преодолели недуг. Сергею не говорили, что Оли не стало... Он бы этого не пережил", - рассказали их знакомые.
У супругов остались дочь, сын и внучка.
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