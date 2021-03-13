Украинские военные понесли новые потери
Трагедия случилась недалеко от населенного пункта Марьинка на Донбассе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на пост оперативно-тактической группировки «Схід» в Фейсбук.
Известно, что 12 марта вооруженные формирования Российской Федерации вели обстрел. В результате от снайперского огня погиб один украинский военнослужащий.
На месте трагедии работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
Отмечается, что о действиях врагов уже сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
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На дерзкие действия противника наши воины открывали огонь в ответ", - говорится в следующем сообщении.
"Вечная память ... Герои не умирают!!!", - написал один из пользователей сети.
Напомним, третьего марта стало известно о гибели 19-летнего парня - Андрея Мирча - уроженца Полтавщины, который служил в 72 ОМБР имени Черных Запорожцев.
По словам заместителя военного комиссариата Полтавской области, причиной смерти стало неосторожное обращение с оружием.
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