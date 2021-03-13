Украинские военные понесли новые потери

Трагедия случилась недалеко от населенного пункта Марьинка на Донбассе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на пост оперативно-тактической группировки «Схід» в Фейсбук.

Известно, что 12 марта вооруженные формирования Российской Федерации вели обстрел. В результате от снайперского огня погиб один украинский военнослужащий.

На месте трагедии работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Отмечается, что о действиях врагов уже сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

"Командование операции Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника.

На дерзкие действия противника наши воины открывали огонь в ответ", - говорится в следующем сообщении.

"Вечная память ... Герои не умирают!!!", - написал один из пользователей сети.

Напомним, третьего марта стало известно о гибели 19-летнего парня - Андрея Мирча - уроженца Полтавщины, который служил в 72 ОМБР имени Черных Запорожцев.

По словам заместителя военного комиссариата Полтавской области, причиной смерти стало неосторожное обращение с оружием.

Директор школы, где учатся четверо братья погибшего бойца, выразил соболезнование родным и близким парня, отметив, что это большая боль.

Напомним, что Украина продолжает нести потери на Донбассе, фото павшего Героя: "Земной поклон и вечная слава"

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