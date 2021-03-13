На Донбассе от пули вражеского снайпера погиб украинский военный

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Дмитровского сельского совета.

Так, сегодня, 13 марта, стало известно имя погибшего на Донбассе бойца ВСУ.

В районе Марьинки на Донетчине от пули снайпера боевиков погиб 30-летний Александр Пекур. Отмечается, что пуля попала защитнику Украины прямо в сердце.

"Вечная память! Вчера в районе Марьинки пуля вражеского снайпера попала в сердце военнослужащего - контрактника, жителя села Гуровщина - Пекур Александра Валентиновича, 1990 года рождения", - говорится в сообщении.

Известно, что у бойца ВСУ остались мама, брат и бабушка.

"Ушел в вечность молодой Герой, который пожертвовал своей жизнью, защищая независимость и территориальную целостность Украины. Ему было всего 30 лет. Выражаем слова глубокого сочувствия семье павшего: матери - Тамаре Михайловне, брату Николаю и бабушке Надежде Федоровне, потерявшим дорогого, родного им человека. Покойся с миром, Герой! Вечная Слава Тебе в веках!" - говорится в сообщении.

Также было опубликовано фото погибшего.

Ранее о гибели бойца сообщили и в пресс-службе ООС.

"В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка", - говорится в сообщении.

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