На Донбассе от пули вражеского снайпера погиб украинский военный
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Дмитровского сельского совета.
Так, сегодня, 13 марта, стало известно имя погибшего на Донбассе бойца ВСУ.
В районе Марьинки на Донетчине от пули снайпера боевиков погиб 30-летний Александр Пекур. Отмечается, что пуля попала защитнику Украины прямо в сердце.
"Вечная память! Вчера в районе Марьинки пуля вражеского снайпера попала в сердце военнослужащего - контрактника, жителя села Гуровщина - Пекур Александра Валентиновича, 1990 года рождения", - говорится в сообщении.
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Известно, что у бойца ВСУ остались мама, брат и бабушка.
"Ушел в вечность молодой Герой, который пожертвовал своей жизнью, защищая независимость и территориальную целостность Украины. Ему было всего 30 лет. Выражаем слова глубокого сочувствия семье павшего: матери - Тамаре Михайловне, брату Николаю и бабушке Надежде Федоровне, потерявшим дорогого, родного им человека. Покойся с миром, Герой! Вечная Слава Тебе в веках!" - говорится в сообщении.
Также было опубликовано фото погибшего.
Ранее о гибели бойца сообщили и в пресс-службе ООС.
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