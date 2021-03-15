На российского музыканта Андрея Макаревича было совершено свирепое нападение во время путешествия по Африке

Как сообщает Politeka.net, известный российский музыкант 67-летний Андрей Макаревич сейчас путешествует в африканской Танзании, куда отправился вместе с молодой 36-леней супругой Эйнат Кляйн. Во время сафари супругой ожидало удивительное событие – на музыканта во время прогулки напал огромный ястреб. Кадры свирепого нападения с целью отобрать еду Макаревич опубликовал в своем Instagram.

В коротком ролике видно, что артист прогуливался по живописной равнине со своим завтраком в руках, когда в какой-то момент в небе появилась огромная птица. Дальше съемка идет в замедленном темпе, и видно, как ястреб стремительно летит прямо на Андрея. Он слегка нагибается, а птица, едва коснувшись шляпы на голове артиста хвостом, резко набирает высоту и быстренько улетает восвояси.

В подписи к публикации Макаревич рассказала об этом удивительном инциденте. "Ястреб пытается отобрать у меня завтрак. Танзания, Нгоронгоро". Поклонники тут же принялись обсуждать новое видео музыканта, удивляясь происходящему на нем. "Птица великолепная! Он просто пошутил с Вами!", "Да нет, он за шляпой охотился. Шикарная шляпа", "Уникальный и редкий кадр", "Главное, что сами не пострадали", "Что ж ты такой жадный? Ну и подкинул бы. Покормил бы птицу", - пишут пользователи в комментариях к видео.

Напомним, Макаревич пожаловался на жизнь в России: "Меня раздражает, что...".

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