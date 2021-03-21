Вот это поворот!

После широкого резонанса аккаунты юных блогеров, которые изображали взрослую пару, заблокировали в соцсети

Об этом сообщил Уполномоченный Президента по правам детей Николай Кулеба в Фейсбуке.

По его словам, официальный представитель социальной сети LIKEE был возмущен подобным контентом и заблокировал аккаунты 8-летней Миланы Маханец и 13-летнего Паши Пая.

"Чрезвычайно важно, чтобы социальные сети сознательно относились к контенту, который в них распространяется, в частности контенту с участием детей. После инцидента, который получил резонанс, аккаунты «юных блогеров» в сети LIKEE заблокированы», написал Кулеба.

Кроме того, в СМИ узнали реакцию отца Миланы, которая заявила о «романе» со старшим мальчиком. Об этом пишет КП в Украине.

"С дочерью я пытаюсь общаться и помогать, а о Дарье (мама девочки) говорить нет желания. Сейчас я просто в шоке от происходящего", - отметил Александр Маханец.

Он также добавил, что "все что творится, мягко говоря, неправильно".

Также журналисты выяснили, что Милана Маханец оказалась внучкой главного консультанта секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Сергея Шумейко.

Комментируя скандал, он ответил, что "не следит за этим и у ребенка есть мама, которая должна разбираться с данной ситуацией".

Напомним, что в сети подметили важную деталь в скандале с малолетними блогерами: Наказать мать не получится"

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