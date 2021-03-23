Полицейским сообщили о стрельбе на парковке, по прибытию на место подозреваемый открыл огонь и по ним

Инцидент произошел в продуктовом супермаркете King Soopers в городе Боулдере, штат Колорадо, США. Жертвами стрельбы стали 10 человек, включая одного полицейского.

Источник в правоохранительных органах сообщил ABC News, что полиция сначала отреагировала на сообщение о том, что кто-то был застрелен на стоянке у магазина, а когда прибыли на место, подозреваемый с пистолетом открыл по ним огонь. Убитый 51-летний Эрик Талли был первым офицером, прибывшим на место происшествия.

Подозреваемого удалось задержать. По словам командира полицейского управления Боулдера Керри Ямагути, он был ранен во время столкновения с полицией. В Сети появились кадры, на которых видно, как его ведут в наручниках, с окровавленной ногой.

Также опубликовано видео из супермаркета, где видно, что возле магазина и внутри лежат несколько человек. Вероятнее всего, это и есть погибшие.

Власти заверили, что угрозы жителям города сейчас уже нет, а полицейская операция завершена.

Глава местной полиции Марис Херольд выразила соболезнования на своей странице в Twitter.

«Мы соболезнуем жертвам этого ужасного инцидента», - сказала она, отметив «героические действия» офицера Талли.

Также трагедию прокомментировал окружной прокурор округа Боулдер Майкл Догерти:

"Мое сердце принадлежит семье Эрика Талли, его близким и коллегам. Его жизнь была оборвана слишком рано. Я также хочу подчеркнуть, как невероятно сожалею обо всех жертвах, убитых сегодня в Кинг Суперс. Это были люди, которые пришли в магазин по своим делам, и их жизни были резко и трагически оборваны из-за стрелка, который сейчас находится под стражей. Я обещаю жертвам и народу Колорадо, что мы обеспечим справедливость".

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