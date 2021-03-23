Знаменитая супермодель и начинающая актриса Эмили Ратаковски может показать фигуру даже в простом образе, но будет выглядеть привлекательно

Популярная модель, которая прославилась по всему миру благодаря участию в самых известных модных показах с известными дизайнерами, не так давно впервые стала мамой. Теперь внимание поклонников обращено к Эмили в разы сильнее чем раньше.

Поскольку все желают узнать, как же изменилась Ратаковски после родов, в сети часто появляются разные фото со звездой, сделанные во время или до беременности. Одними из таких кадров стали личные фото Эмили, позирующей дома.

Девушка позировала перед камерой в одной белой майке, которая слегка просвечивалась в зоне бюста. Причем Эмили это не смущает, она часто не носит лифчик и активно выступает за естественность, говоря о том, что это нормально: любить себя такой.

Без макияжа и укладок Эмили также показала чистое лицо и сияющую кожу, которую боится испортить частым нанесением косметики. Тоже самое касается и ее волос – модель фанатично обеспокоена состоянием волос из-за частых смен причесок на показах.

Как можно заметить на пикантных фото, во время беременности изменилась не только фигура Эмили. Она также изменилась в лице. Ранее, до рождения сына, на снимках Эмили продемонстрировала не только это, но еще и всю себя.

Поклонники отметили, что Ратаковски в последнее время очень радостная, к кому же она станет мамой уже весной.

«Губы натуральные? Какие большие... Всего наилучшего для вашего дня и беременности; У тебя самое потрясающее сияние беременности. прям новое лиц; Так красиво; Да, совершенство. Вот так надо; Красивые; Как всегда шикарно; Безупречный вид; Этот живот; Поздравляю малышка; Чистейшая красота; ох как припухла вся».

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