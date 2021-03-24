Украинский врач-стоматолог, известный волонтер Юрий Юрасюк умер от коронавируса в Египте

Скорая дважды отвозила его в больницу, однако в госпитализации каждый раз ему отказывали. Мужчину приняли только через несколько дней, когда ему стало совсем плохо, пишет «Обозреватель».

Супруга медика уверена, что в смерти ее мужа виновата страховая компания, которая не настояла на лечении. Мужчину до последнего отказывались спасать, несмотря на все ее мольбы.

Волонтер с женой и двумя детьми отправились на отдых в Шарм-эль-Шейх в начале марта. ПЦР-тесты, которые они сдали перед вылетом были отрицательными.

Мужчине стало плохо через три дня после прилета на курорт. Его забирала скорая, в больнице после КТ стало известно, что у него двусторонняя пневмония и подозрение на коронавирус. Однако его не госпитализировали. Он вернулся, и изолировался в другом номере гостиницы.

9 марта появился положительный результат теста. Юрия вновь забрала скорая, но в госпитализации ему опять отказали. Как позже страховая объяснила Ольге, у ее мужа была сатурация 97%, а это не является показанием для госпитализации.

"Хотя я им говорила, что у него есть серьезные сопутствующие заболевания, и коронавирус, и пневмония для него очень опасны, но меня никто не слушал", - отметила женщина.

12 марта Юрию стало совсем плохо. Он начал кашлять кровью, тяжело дышал. Только тогда его положили в больницу и практически сразу подключили к аппарату ИВЛ.

"До этого он еще успел прислать мне селфи оттуда. Но состояние было тяжелым, он уже задыхался. А вечером связь с ним пропала", – вспоминает супруга.

Ольга не могла добиться информации о состоянии мужа. Ей не позволяли с ним видеться. Врачи говорили, что Юрий очень слаб и ему нужно беречь силы.

"Страховая обещала, что узнает и свяжется со мной. Это был их стандартный ответ. Только после 5-6-го моего звонка со мной связывались. Я обращалась в посольство Украины, но мне отвечали, что как только у них будет информация, со мной свяжутся. На самом деле, они вышли на меня только тогда, когда у Юрия начались необратимые процессы. Мне пришлось обратиться к своему куму, который смог отыскать врача в египетском госпитале, и только так я узнавала о здоровье мужа", – рассказала Ольга.

Выяснилось, что Юрий был на диализе, потому что начались проблемы с почками. Потом у него была остановка дыхания, его реанимировали. Но в результате у мужчины пострадал головной мозг.

"Мы получили снимки, которые мне расшифровали нейрохирурги, они сказали, что шансов уже нет. 19 марта мне сообщили о смерти Юры. Потом мне передали заключение по всем обследованиям, у него еще были пробиты легкие дренажами во время реанимации", – сообщила супруга.

В официальном заключении о смерти Юрия говорится, что он скончался от острой сердечной недостаточности.

В рапорте о смерти мужа, который Ольга получила через египетских представителей, причиной смерти значился коронавирус.

"Посольство Украины прислало нам своего представителя. Он выражал свои соболезнования, но, по сути, ничем нам не помог. Я просила узнать в госпитале, в каком состоянии муж поступил к ним и чем его лечили. Но представитель сказал, что не компетентен в этих вопросах. А когда я обратилась с просьбой перевести рапорт, который прислали нам на английском языке, то и тут он не смог помочь", – рассказала жена.

Ольга хочет добиться правды, написала заявление в египетскую полицию и намерена продолжить разбирательство в Украине. Женщина обвиняет страховую компанию, которая, по ее словам, отрицала необходимость госпитализации мужа.

Украинка советует всем, кто отправляется на отдых в Египет, иметь при себе достаточно денег на непредвиденные расходы.

"Мы встречались с египетскими представителями здравоохранения, министерства туризма и ассоциацией отельеров Египта. Они попросили посчитать, сколько я потратила на лекарства и такси. Я сказала, что чеки у меня дома, но они просто поверили мне на слово. И на следующей встрече компенсировали все мои затраты. А также привезли документы из госпиталя", - расссказала она.

А вот, получить помощь от посольства, по ее словам, не получилось.

"А сам посол в Египте Евгений посоветовал за материальной помощью обращаться в финансовые структуры. Также мне нужен был адвокат. Посольство сказало, чтобы я посмотрела его контакты у них на сайте. Я нашла, оказалось, что он берет за свои услуги 400-500 долларов. За переводчика мы тоже должны платить сами. Поэтому всегда имейте с собой деньги, рассчитывать придется только на себя", – говорит Ольга.

Как рассказывают друзья, Юрий был прекрасным человеком и хорошим врачом-стоматологом. Он бесплатно лечил зубы многим детям погибших на Донбассе воинов.

Все годы войны на Донбассе Юрий Юрасюк помогал украинским военным. Он не раз на собственном автобусе выезжал в зону боевых действий, доставляя необходимые вещи для защитников Украины.

В среду, 24 марта, Юрия должны доставить в Украину и похоронить.

Прощание с ним состоится в четверг, 25 марта, на Ирпенском городском кладбище по ул. Университетская, сообщили волонтеры "Бучанской Варты" на своей странице в Facebook.

Напомним, вирус унес жизнь волонтера, который помог многим украинцам.

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