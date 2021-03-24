Астролог Павел Глоба предупредил знаки Зодиака о грядущих проблемах

Всего специалист выделил четырех представителей Зодиакального круга, для которых период с 21 по 28 марта может принести неприятности, передает Slovofraza.



Близнецы



Глоба советует избегать Близнецам необдуманные действия в любовной сфере. По словам специалиста, это может спровоцировать скандал. В конце недели к вам могут нагрянуть гости, знакомство с которыми, окажутся не самыми приятными.

Лев



У рожденных под этим созвездием начнётся прекрасное время для роста на работе, но все может закончиться плачевно. Собеседования на новое место принесут свои плоды, но могут стать причиной большой ссоры. Глоба советует Львам быть осторожнее за рулем и во время тренировок.

Дева

По словам специалиста, представителям этого созвездия нельзя допускать ошибок ни в любви, ни в работе, ни в домашних делах. У вас возможны ссоры и необоснованные обиды со второй половинкой. Глоба советует Девам быть более прагматичными.

Козерог

Неделя у Козерогов не задастся с первого для, а проблемы начнутся уже с 22 марта. Глоба настоятельно советует избегать общения с токсичными людьми. Астролог уверяет, что вам будет под силу справится с неурядицами.



Стоит отметить, что в ближайшее времяулыбнется удача четырем представителям Зодиакального круга. Звезды будут благосклонны к Ракам, Стрельцам, Водолеям и Овнам.

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