Умерла известная украинская журналистка Анна Липковская
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщил драматург и театральный режиссер Павел Арье.
"Проклятый ковид ... Забирает лучших, самых настоящих людей, горько плачу .... Анна Липковская, спасибо, что были с нами. Светлая память", - говорится в сообщении.
Театральный критик и коллега Липковской Олег Вергелис уточнил, что причиной смерти стали осложнения, которые вызвал коронавирус.
Анна Липковская ушла из жизни в возрасте 53 года.
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В последние годы она была преподавателем Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств.
Она преподавала студентам историю театра, историю всемирной драматургии и руководила магистерскими работами.
Ранее мы рассказывали, что на Кировоградщине в результате аварии погиб 29-летний украинский музыкант Артем Язловецкий.
Виновником аварии стал водитель джипа BMW на еврономерах, который на скользкой дороге пошел на обгон. Он не справился с управлением и его начало крутить по встречной полосе. BMW врезался в Славуту и буквально снес с дороги.
Язловецкий погиб не месте.
Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.
Как сообщала Politeka, умер известный украинец.
Также Politeka писала, что остановилось сердце выдающегося украинца, который месяц боролся с вирусом.