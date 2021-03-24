Умерла известная украинская журналистка Анна Липковская



Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщил драматург и театральный режиссер Павел Арье.

"Проклятый ковид ... Забирает лучших, самых настоящих людей, горько плачу .... Анна Липковская, спасибо, что были с нами. Светлая память", - говорится в сообщении.

Театральный критик и коллега Липковской Олег Вергелис уточнил, что причиной смерти стали осложнения, которые вызвал коронавирус.

Анна Липковская ушла из жизни в возрасте 53 года.

В последние годы она была преподавателем Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств.

Она преподавала студентам историю театра, историю всемирной драматургии и руководила магистерскими работами.

Ранее мы рассказывали, что на Кировоградщине в результате аварии погиб 29-летний украинский музыкант Артем Язловецкий.

Виновником аварии стал водитель джипа BMW на еврономерах, который на скользкой дороге пошел на обгон. Он не справился с управлением и его начало крутить по встречной полосе. BMW врезался в Славуту и буквально снес с дороги.

Язловецкий погиб не месте.

Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.

Как сообщала Politeka, умер известный украинец.

Также Politeka писала, что остановилось сердце выдающегося украинца, который месяц боролся с вирусом.