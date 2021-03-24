Сборная Украины не смогла победить французов в первом матче отбора к Чемпионату мира - 2022



Как пишет Politeka.net, матч Украина - Франция проходил в рамках квалификации на Чемпионат мира - 2022. Подопечные Андрея Шевченко подошли к поединку в статусе аутсайдера встречи. Команда Дидье Дешама выходила на поле набрать три первых очка, а сине-желтые должны были реабилитироваться за досадное поражение от французов - 7:1.

Главный тренер украинцев Андрей Шевченко на пресс-конференции отметил, что выводы были сделаны и команда подойдет в другом уровне концентрации. Коуч рассказал, что хоть Степаненко, Цыганков, Беседин и Ярмоленко не смогут помочь на поле, но украинцы подготовились и подошли к поединку в хорошем настроении.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что к матчу готовы все 26 игроков и у него есть большой выбор, кого выпустить на поле. Наставник французов добавил, что украинская сборная хорошо себя показала против Испании, поэтому победа французов 7:1 не показывает настоящий уровень сине-желтых.

Команды за несколько минут до начала вышли на поле, где прозвучали гимны Украины и Франции, после чего арбитр просвистел ровно в 21:45 и матч начался.

Сборной Украине не понадобилось много времени на раскачку, ведь Александр Зинченко перехватил мяч в центре поля и протянул его к воротам соперника, после чего пробил. Французы ответили несколькими опасными моментами, проверяя на прочность украинского голкипера. Первого гола пришлось ждать 19 минут, когда Гризманн пробил от угла штрафной - точно в дальнюю девятку, а Бущан не смог потянуть мяч. Как стало понятно на повторе, во время атаки французы оказались в офсайде, но арбитр проигнорировал этот момент и не стал отменять взятие ворот.

Уже на 23-й минуте рефери встречи мог поставить пенальти в ворота Украины, но простил Бущана, который сбил французского игрока. Сборная Франции продолжила контролировать встречу, не давая создать опасных моментов у своих ворот. Уже на 41-й минуте Виталий Мыколенко мог проверить на прочность Уго Льориса, но ударил выше ворот. Через несколько минут арбитр отправил команды на перерыв. Первый тайм закончился 1:0 на пользу французской сборной.

Через 15 минут команды уже вернулись на поле и рефери дал старт второму тайму. Французы начали активно атаковать и подходить к владениям Георгия Бущана, но опасных моментов не удалось создать. Украинцы перехватили инициативу после 50-й минуты и все больше подходили к воротам французов. На 57-й минуте Караваев забросил под удар Сидорчуку, после чего Сергей пробил в ноги Кимпембе, но мяч закатился в сетку. Автогол был записан на Преснеля Кимпембе, от которого отскочил "круглый".

На 60-й минуте подопечные Дидье Дешама могли сравнять счет, но Бущан смог спасти ворота. Украинцы пытались выходить в контратаки, но ничего серьезного не создали. К 80-й минуте тренеры сборных начали активно делать замены. Шевченко снял триумфатора матча Сергея Сидорчука, а Дешам заменил Мбаппе. До конца основного времени опасных моментов не было, только на 90-й минуте Кимпембе мог реабилитироваться за автогол и пробил по воротам, но Григорий потянул мяч.

Последние минуты встречи украинцам удалось отбиться от французов. Арбитр после четырех дополнительных минут дал финальный свисток. Подопечные Андрея Шевченко смогли выгрызть ничью во Франции несмотря на скандальную ошибку арбитра.

Франция — Украина 1:1

Голы: Гризманн, 19 — Кимпембе, 57 (авт.)

Франция: Льорис — Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес — Коман (Дембеле, 64), Канте, Рабио, Мбаппе (Мартиаль, 77) — Гризманн, Жиру (Погба, 63).

Украина: Бущан — Караваев, Кривцов, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Шапаренко (Зубков, 86), Малиновский, Сидорчук (Коваленко, 79), Зинченко — Яремчук (Мораес, 72).

Предупреждения: Павар.