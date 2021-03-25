Астролог Тамара Глоба назвала знаки Зодиака, которых ждет удача в апреле

По словам специалиста, среди счастливчиков окажутся три представителя Зодиакального круга, передает "ЭГ".

Дева

У рожденных под этим созвездием появится немало шансов, что бы улучшить свою жизнь. По словам астролога, Девам не стоит бояться чего-то нового и стоит рисковать. Представителей этого знака Зодиака наконец-то оставят в покое неурядицы и проблемы, а жизнь пойдет по совсем новому руслу.

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Стрелец

Астролог уверяет, что второй весенний месяц станет периодом настоящего счастья для Стрельцов. Глоба уверяет, что вы будете чувствовать себя намного лучше не только в физическом, но и моральном плане. Кроме того, представителей этого знака Зодиака ожидают приятные сюрпризы на работе, которые будут связаны с финансами. Стрельцы в апреле забудут о неудачах.

погода, весна, зима, солнце

Рак

Белая полоса наступит в жизни и рожденных под этим созвездием. Глоба уверяет, что все неприятные ситуации разрешатся и можно будет поднять голову и воспрять духом. Второй весенний месяц принесет в вашу жизнь долгожданное душевное равновесие и позволит наладить ситуацию в семье. Этот период идеально подойдет для того, чтобы заняться творчеством и собой.

Напомним, что три знака Зодиака внезапно обнищают в 2021 году.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждут счастливые перемены в 2021 году.

Также Politeka писала, что четыре знака Зодиака осуществят мечты и планы в 2021 году.