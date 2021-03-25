А когда-то его обожали не в одной стране

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Такая судьба настигла и Владимира Шевелькова, который сыграл гардемарина князя Никиту Григорьевича Оленева в четырёхсерийном телефильме "Гардемарины, вперед!".

Сейчас актеру 59. Его жизненный и творческий путь был довольно не прост.

У Шевелькова было все хорошо, пока его не позвали в «Гардемарины…». Съемки в культовом фильме стали для него переломными.



По словам актера, он чувствовал неприязнь со стороны остальных участников картины.

После "Гардемаринов" Шевельков снялся еще в нескольких фильмах, но с приходом 1990-х, а с ними пришло осознание того, что российское кино закончилось.

Тогда актер решил заняться рекламой и пропал с экранов на десять лет.

Этот жизненный период он переживал непросто: актер начал употреблять алкоголь.

"Виски было моим лекарством. Жесткий, признаюсь, период. Понял, что нормально могу «держать» 400 граммов виски. Косым, конечно, становлюсь, но не покойником. А раньше ни за что не смог бы. Вообще всерьез не выпивал. А уж так, как во время «Ледникового периода», не пил никогда в жизни. Надеюсь, и дальше не придется", - поделился актер в интервью "7 дней".

Именно проект "Ледниковый период" вдохнул в него новую жизнь.





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