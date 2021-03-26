Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым улыбнется финансовая удача

Всего специалист выделил трех счастливчиков апреля в денежно плане, передает NTR24.

Дева

Рожденные под этим созвездием станут главными баловнями судьбы второго весеннего месяца. Вас ждет настоящий финансовый бум. По словам астролога, на вас буквально обрушится денежный шквал, которого будет не остановить. Прежде всего Дев ждет прорыв на работе.

Рыбы

Улучшить свое финансовое положение получат шанс и представители этого знака Зодиака. Глоба уверяет, что деньги к вам придут откуда вы даже не предполагали: у вас появится влиятельный покровитель. В итоге ваша жизнь превратится в сказку.

Козерог

Еще одним счастливчиком апреля стал Козерог. Представители этого Зодиакального созвездия могут рассчитывать на дополнительный доход. По словам астролога, у вас наладятся дела на работе, а начальник удивит небывалой щедростью.

В то же время Глоба предупреждает, что финансовая удача будет сопутствовать только упорным представителям этого знака Зодиака, поэтому не стоит ждать с моря погоды, а брать все в свои руки.

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