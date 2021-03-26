Американцы, живущие в Ванкувере и Сиэтле стали свидетелями уникального явления

Как передает Politeka.net, кадры публикуют очевидцы в соцсетях (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

Космические тела летели по небу на Портлендом и Сиэтлом, а местные жители были просто в шоке от увиденного.

Как оказалось, это останки второй ступени ракеты SpaceX, которую запустили 4 марта, сгорающие в атмосфере.

Часть ракеты Falcon 9 после запуска должна была вернуться на Землю, но вместо этого она сгорела, когда попала в атмосферу Земли.

"Скорость настолько велика, что материал, из которого он сделан, становится светящимся, поэтому он в основном сгорает", - говорят астрономы.

По словам специалистов, по большей части останки сгорят в атмосфере Земли, поэтому реальной опасности его падения на Землю нет.





Anybody get any footage of that light in the sky over Salem?#meteor #Meteora pic.twitter.com/7QYzN0ZW4U — Dan Wright (@DanWrig42391786) March 26, 2021

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