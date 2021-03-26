Американцы, живущие в Ванкувере и Сиэтле стали свидетелями уникального явления
Как передает Politeka.net, кадры публикуют очевидцы в соцсетях (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
Космические тела летели по небу на Портлендом и Сиэтлом, а местные жители были просто в шоке от увиденного.
Как оказалось, это останки второй ступени ракеты SpaceX, которую запустили 4 марта, сгорающие в атмосфере.
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Последние минуты жизни украинской военной попали на видео: кадры с камер наблюдения
51-летняя Лопес с нарисованными бровями и обвисшим лицом ужаснула видом в обычной жизни: "Не так идеальна"
Каменских поведала, какой Потап в постели, с таким не поспишь: «Мой Лешка так…»
Сколько зарабатывает, где живет и на чем ездит Комаров из "Мир наизнанку": все о главном путешественнике страны
Часть ракеты Falcon 9 после запуска должна была вернуться на Землю, но вместо этого она сгорела, когда попала в атмосферу Земли.
"Скорость настолько велика, что материал, из которого он сделан, становится светящимся, поэтому он в основном сгорает", - говорят астрономы.
По словам специалистов, по большей части останки сгорят в атмосфере Земли, поэтому реальной опасности его падения на Землю нет.
Напомним, в небе над Одессой заметили НЛО, уникальные кадры
Как сообщала Politeka, "Приближается и удаляется": в Одесской области засняли НЛО, невероятное видео
Также Politeka писала, что циклон с новой силой обрушится на Одессу: что ждать от стихии.