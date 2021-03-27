Известная американская актриса, певица и фотомодель Пэрис Хилтон показала роскошный бюст и моментально собрала огромное число лайков
Как передает Politeka.net, свежий кадр появился на личной странице знаменитости в Инстаграм.
Так, известная тусовщица и гламурная блондинка решила не изменять своему любимому цвету и в очередной раз оделась во все розовое со сверкающими блестками.
На ней было надето красивое платье, расшитое стразами, а изюминкой наряда стало огромное декольте, которое едва прикрывало упругие прелести светской львицы. Сережки с драгоценными камнями, уложенные локоны и яркий макияж на лице довершали гламурный образ светской львицы.
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Пэрис попозировала с всемирно известной белой милой кошечкой с красным бантом под названием Hello Kitty.
Меньше, чем за час новое фото «блондинки в шоколаде» собрало свыше 200 тысяч лайков, всего же на страничку эпатажной знаменитости подписаны свыше 14 миллионов людей.
"Настоящая икона стиля", - восхищаются в комментариях.
Ранее мы писали, Пэрис Хилтон появилась в роскошном платье и покорила всех своей улыбкой.
Знаменитость появилась в Малибу в длинном легком платье со смелым декольте. Большой вырез в районе груди скреплялся длинными черными бретельками.
Легкая ткань струилась по телу, а длинный разрез на юбке наряда позволил взглянуть на стройные ножки в туфлях.
Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".
Как сообщала Politeka, бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой.
Также Politeka писала, что дерзкая Пэрис Хилтон полностью разделась, прикрыв прелести цветами: «Настоящая фея».