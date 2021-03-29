Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, у которых конец марта и начало апреля сложиться наилучшим образом

В период с 29 по 4 число среди любимчиков судьбы окажутся четыре представителя Зодиакального круга, передает Slovofraza.

Овен

Рожденные под этим созвездием получить уникальный шанс значительно улучшить свою жизнь. По словам астролога, 1, 2 и 3 апреля станут для вас успешными днями. Овнов ожидают приятные новости на работе, а в любовной сфере наступит просто фантастическое время.





Стрелец

В этот период Стрельцы получат возможность улучшить свои положение на работе, что станет залогом успеха с финансами. По словам астролога, рожденным под этим созвездием будет везти во всем.

Водолей



Представителям этого знака Зодиака стоит поберечься 30 марта. Глоба уверяет, что этот день может оказаться для вас не из легких. А вот остаток недели станет идеальным временем для путешествий и новых свершений на работе. Астролог советует больше времени проводить с близкими и знакомыми, одиночество в эти дни не пойдет вам на пользу.

Рыбы



Самой важной для вас станет финансовая сфера. Астролог рекомендует представителям этого созвездия именно в этот период задуматься о серьезных покупках. Также не будет лишним вложится в новое дело - в итоге вы окажетесь в плюсе. В то же время Глоба призывает Рыб не забывать о близких.





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