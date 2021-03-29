Теофимо Лопес резко высказался в сторону Василия Ломаченко

Американский боксер, который осенью прошлого года победил и отобрал все титулы у украинца в свойственной себе манере "поблагодарил" Ломаченко за полученный опыт.



"Тот поединок стал испытанием для меня, я многое почерпнул, как и в случае с остальными моими соперниками. Несомненно, бой с Ломаченко стал для меня уроком. Я стал опытнее и улучшил свои навыки", - передает слова спортсмена isport.

По словам американца, он использовал против Василия его же приемы, но уже усовершенствованы.

"Мы и так знаем, что нужно делать в лагере и как подходить к бою, но я взял у Ломаченко хорошие вещи и добавил их в собственный арсенал. Так что спасибо, Ломаченко. Все равно иди на х**, но спасибо", - заявил боксер.

Напомним, что 32-летний украинский боксер Василий Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

По результатам поединка судьи единогласным решением отдали победу 23-летнему американцу Теофимо Лопесу.

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