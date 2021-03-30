Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал одобрить законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции, который правительство зарегистрировало еще в конце 2020 года

Законопроектом предлагается усилить ответственность людей, которые в связи с болезнью находятся в обсервации или на самоизоляции, пишет «Слово и дело».

Документом предлагается внести в Кодекс Украины об административных правонарушениях часть, которая будет предусматривать ответственность за нарушение режима самоизоляции. Если документ одобрят, украинцам, нарушившим правила, будет грозить штраф в размере 200-500 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. гривен.

Стоит отметить, что остальные штрафы сохранятся. Напомним, что сейчас действует штраф за нарушение правил карантина в размере 17-34 тыс. гривен для рядовых граждан и 34-170 тыс. гривен для чиновников. Также существует штраф за нахождение в общественных местах без маски. Нарушители платят 170-255 гривен.

Отметим, что в Украине уже более 1,7 млн человек заболели коронавирусом. На данный момент столица и 10 областей находятся в «красной» зоне и объявили локдаун. Несмотря на постоянный рост уровня заболеваемости, многие украинцы пренебрегают правилами самоизоляции, поэтому Кабмин и предложил увеличить штрафы за это нарушение.

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