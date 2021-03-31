Чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес поделился ожиданиями от боя Натани-Ломаченко

Американец, которому удалось победить обоих боксеров отметил, что и Василий Ломаченко и его возможный визави пребывают хорошей форме.

Лопес уверен, что поединок будет зрелищным, поскольку "Накатани - не отброс, как и Лома".



"Возможно, поединки со мной по-своему сделали их лучше. Это бизнес, однако мы помогаем друг другу, когда участвуем в тяжелых боях. Ты становишься лучше. Это отличный поединок. Мне кажется, что все будут его смотреть", - приводит слова Лопеса sport.ua.

Ранее американский боксер, который осенью прошлого года победил и отобрал все титулы у украинца, в свойственной себе манере "поблагодарил" Ломаченко за полученный опыт, обматерив его.

По словам боксера, он использовал против Василия его же приемы, но уже усовершенствованы.

Стоит отметить, что промоутер украинца Боб Арум сообщил, что бой намечается летом этого года.

Для 33-летнего украинца это будет первый бой после его поражения Лопесу.

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