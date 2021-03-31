Чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес поделился ожиданиями от боя Натани-Ломаченко
Американец, которому удалось победить обоих боксеров отметил, что и Василий Ломаченко и его возможный визави пребывают хорошей форме.
Лопес уверен, что поединок будет зрелищным, поскольку "Накатани - не отброс, как и Лома".
"Возможно, поединки со мной по-своему сделали их лучше. Это бизнес, однако мы помогаем друг другу, когда участвуем в тяжелых боях. Ты становишься лучше. Это отличный поединок. Мне кажется, что все будут его смотреть", - приводит слова Лопеса sport.ua.
Ранее американский боксер, который осенью прошлого года победил и отобрал все титулы у украинца, в свойственной себе манере "поблагодарил" Ломаченко за полученный опыт, обматерив его.
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По словам боксера, он использовал против Василия его же приемы, но уже усовершенствованы.
Стоит отметить, что промоутер украинца Боб Арум сообщил, что бой намечается летом этого года.
Для 33-летнего украинца это будет первый бой после его поражения Лопесу.
Напомним, громкое поражение Ломаченко в бою с Лопесом, Лебедев назвал решающую причину: "Это было..."
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