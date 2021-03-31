Астролог Павел Глоба назвал везунчиков апреля среди знаков Зодиака
По словам специалиста, второй месяц весны значительно улучшит финансовое положение Тельцов, Льовов и Стрельцов, передает dailyhoro.
Телец
Рожденные под этим созвездием имеют все шансы переосмыслить свою жизнь. Глоба уверяет, что эмоциональная встряска позитивно скажется на ваших финансах. У вас появятся новые возможности для заработка. На работе Тельцов также ожидает прорыв.
Лев
Представители этого знака Зодиака кроме успехов в любви, будут переживать фантастическое время в денежном плане. Апрель предоставит вам прекрасную возможность разбогатеть. По словам специалиста, успех вас ждет уже с первой попытки. Также этот период станит удачным для поисков новых источников дохода или смены сферы деятельности.
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Стрелец
Второй весенний месяц пройдет у вас под покровительством денежной удачи. Сделки в бизнесе и рабочие моменты будут удаваться вам на ура, но денежной успех для вас будет чреват неудачами в любви.
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