В данный момент власть всерьез рассматривает дополнительные меры ужесточения карантина в Украине

Как стало известно 31 марта, в Киеве решили усилить ограничительные меры. В частности, речь шла об ограничении работы общественного транспорта. Также появились сообщения о том, что в столице могут ввести комендантский час. Однако, РБК-Украина со ссылкой на собственные источники сообщает, что о введении комендантского часа в Украине речи пока не идет.

Тем не менее в правительстве действительно рассматривают возможные меры по усилению ограничений. В частности, могут быть усилены патрули Нацгвардии, которые будут следить за соблюдением ограничительных мер.

Также обсуждается возможность закрытия межобластного транспортного сообщения. При этом, источник подчеркивает, что конкретного решения по этому вопросу пока нет.

Он добавил, что в Киеве решено ввести полный локдаун.

Стоит отметить, что в последние недели ситуация с коронавирусом в Украине остается тяжелой. Так, за 30 марта в стране было зафиксировано 11 226 новых случаев заражения. Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за сутки в больницу попали 5558 зараженных.

За все время пандемии в Украине было зафиксировано 1 674 168 случаев заражения. 1 313 481 человек выздоровел и еще 32 825 скончались.

Напомним, закрываются все школы и детсады, транспорт по спецпропускам: суровый карантин вступает в силу в Киеве.

Как сообщала Politeka, локдаун в Украине: Ляшко назвал области, которым не нужен жесткий карантин.

Также Politeka писала, что Киев готовят к серьезному ужесточению карантина уже с пятницы: закроют детсады и остановят транспорт.