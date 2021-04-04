Известная украинская модель Алена Омович, которую сравнивают с Ким Кардашьян, переборщила с пикантностью на примерке купальника

Стройная девушка, работающая альтернативной моделью, не может никого оставить равнодушными, ведь ее внешний вид очень далек от общепринятых стандартов красоты. Именно это беспокоит пользователей сети Инстаграм, наблюдающих за жизнью Омович.

Как можно заметить на фото, представленном на фан-аккаунте, девушке есть что показать и это благодаря пластике. От природы Алена очень стройная и даже аномально худая, но ее это не смущает, и она спокойно питается фаст-фудом, когда захочет, в остальном предпочитая полезную еду.

Тем не менее, такой плоский живот является предметом для зависти, а сделанный бюст шестого размера вообще подвергается критике каждый раз.

Можно заметить также, что девушка любит делать акцент на этом намерено, потому даже в небесно-голубом бикини специально почти сняла лямки и кусочки ткани, прикрывающие ее достоинства. Накладные пряди, заплетенные в косы, а также спущенные джинсовые шорты придали ее луку дерзости.

Также девушка опубликовала фото в прозрачном костюме, который идеально подчеркнул формы красотки. Девушка сделала мостик, задрав дополнительно ногу.

Фанаты поставили более 14 тысяч лайков и написали комментарии:

"НИКОМУ! Не позволяй испортить твой день. Это твой день, испорть его сама", "Прекрасная Алена", "ты выглядишь просто фантастически", "Ты такая горячая и красивая", "Это огнище, ну и шалости пошли", "Без трусиков, однозначно".

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