Карантинные ограничения ужесточат уже с понедельника

В связи с тем, что уровень заболеваемости коронавирусом слишком высок, вводятся дополнительные ограничительные меры, пишет Politeka.net.

Так, с пятого апреля в столице проезд в транспорте разрешат только по спецпропускам.

В Киеве с понедельника также не будут работать все школы и детсады, тогда как ранее школу могли посещать ученики 1−4 классов.

В магазинах и учреждениях торговли рекомендовали ввести время для обслуживания пенсионеров - с 10 до 12 часов утра.

Государственным и коммунальным больницам нельзя будет проводить плановые госпитализации, кроме тех, когда есть угроза для жизни. Также в больницах будут помогать беременным, роженицам и новорожденным, и онкобольным.

С 1 апреля будет действовать минимум до 12 апреля запрет на работу сельхозярмарок.

Остальные ограничения будут действовать минимум до 16 апреля.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в Киеве - самая напряженная ситуация с госпитализациями больных коронавирусом. Так, в столице показатель заполненности коек с кислородом составляет 85,8%.

Кроме того, СМИ даже заикнулись о введении комендантского часа в Киеве. Однако, по словам Степанова, это возможно, если в Украине введут чрезвычайное положение. Если последнее примут, то будет комендатский час.



Сейчас нужно соблюдать все карантинные меры, чтобы болезнь не распространялась.

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