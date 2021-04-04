Известная украинская модель Инна Горячковская показала себя, восхищая смелостью
Как пишет Politeka.net, Инна довольно давно отдыхает в Южной Америке и постоянно делиться горячими образами в социальных сетях. Девушка обожает внимание и регулярно появляется в различных конкурсах и шоу. Чтобы иметь лучший эффект, модель выбирает очень пикантные наряды, которыми эпатирует публику.
В этот раз Инна показалась в красном купальнике с белыми цветочками, а образ дополнила стильными очками. Звезда стояла в бассейне, танцуя под музыку и тряся пышным бюстом в огромном декольте.
Фанаты посмотрели ролик несколько сотен раз и оставили несколько комментариев:
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Мы писали, что украинская 25-летняя модель плюс-сайз Инна Горячковская взбудоражила новым откровенным фото.
Так, намокшая блондинка, вся в пене, распласталась на капоте серого авто, умело орудуя взмыленной мочалкой. Девушка без тени смущения продемонстрировала аппетитные формы, за что и была награждена сотнями "лайков" за считанные минуты.
Напомним, украинка с 9-м размером бюста взялась мыть авто в соблазнительном наряде
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