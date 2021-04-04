Известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл впечатлила новым образом

Как пишет Politeka.net, 50-летняя модель продолжает следить за собой, ведь фигура красотки впечатляет. Иногда Наоми даже показывает, как тренируется, публикуя различные ролики в Инстаграм. Также красотка не перестает радовать откровенными образами, благодаря которым прославилась еще в 90-х.

В этот раз красотка показала фото, где позировала в большом наряде, который распахнула перед камерой. И можно сразу заметить, что бюст модель никак не прикрыла и его легко рассмотреть. Кэмпбелл появилась среди деревьев на природе, восхищая элегатной красотой.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Великолепная", "Такая красивая сестренка", "С Пасхой, Наоми", "Ты потрясающая, на вершине топа", "Волшебная", "красивая картинка, эти фотографии, которые ты делаешь в Африке, - большого успеха всей команде, счастливой Пасхи", "даже 20-летние позавидуют".

Мы писали, что известная модель Наоми Кэмпбелл в компании молодых супермоделей Кендалл Дженнер и Беллы Хадид взбудоражила видом.

На фото довольная «черная пантера» позировала в объятиях Кендалл Дженнер и Беллы Хадид. Обе супермодели могут похвастаться тем, что прославились на весь мир.

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