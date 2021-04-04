Известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл впечатлила новым образом
Как пишет Politeka.net, 50-летняя модель продолжает следить за собой, ведь фигура красотки впечатляет. Иногда Наоми даже показывает, как тренируется, публикуя различные ролики в Инстаграм. Также красотка не перестает радовать откровенными образами, благодаря которым прославилась еще в 90-х.
В этот раз красотка показала фото, где позировала в большом наряде, который распахнула перед камерой. И можно сразу заметить, что бюст модель никак не прикрыла и его легко рассмотреть. Кэмпбелл появилась среди деревьев на природе, восхищая элегатной красотой.
Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:
Недетское увлечение сына Пугачевой и Галкина вызвало ажиотаж, видео уже в сети: "В таком возрасте, такое хобби..."
Раззадоренный Дан Балан ошеломил неожиданным признанием в любви: "Я никогда не говорю..."
Дженнифер Лопес без белья залезла на рояль, покорив сочными формами: "Вот вам и королева"
Вездесущую Осадчую, покинувшую Украину, не узнали в реальной жизни: "Смотрела и думала, какая..."
"О Боже, это Надя Дорофеева...": таинственное Солнце на шоу "Маска" вывели из себя, дошло до угроз
"Великолепная", "Такая красивая сестренка", "С Пасхой, Наоми", "Ты потрясающая, на вершине топа", "Волшебная", "красивая картинка, эти фотографии, которые ты делаешь в Африке, - большого успеха всей команде, счастливой Пасхи", "даже 20-летние позавидуют".
Мы писали, что известная модель Наоми Кэмпбелл в компании молодых супермоделей Кендалл Дженнер и Беллы Хадид взбудоражила видом.
На фото довольная «черная пантера» позировала в объятиях Кендалл Дженнер и Беллы Хадид. Обе супермодели могут похвастаться тем, что прославились на весь мир.
Напомним, 50-летняя Наоми Кэмпбелл в платье из камней показала самое драгоценное
А еще Politeka писала, что 50-летняя Наоми Кэмпбелл в топике и с новой прической устроила переполох на пляже
Также Politeka сообщала, что 50-летняя Наоми Кэмпбелл потрясла видом в свадебном платье