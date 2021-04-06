Астролог Павел Глоба определил счастливчиков ближайших дней

Всего специалист выделил четырех представителей Зодиакального круга, которым будет сопутствовать удача с 5 по 11 апреля, передает Slovofraza.

Овен

Судьба будет к вам благосклонна уже с понедельника. Астролог отмечает, что для покорения новых высот Овны должны избавится от страхов. По словам специалиста, этот период идеально подойдет для совершения крупных покупок. В то же время Глоба советует быть осторожней под конец недели - 11 числа вас ждет неблагоприятный день.



Телец

У рожденных под этим созвездием появится уникальный шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону. По словам астролога, самыми благоприятными днями для этого станут 8 и 9 апреля. Глоба уверяет, что основными сферами деятельности в этот период должны стать бизнес и домашние дела.

Близнецы

Представителям этого знака Зодиака астролог рекомендует больше общаться с окружающими, и меньше времени проводить дома. Для Близнецов будет не лишней смена обстановки и отпуск.

Лев

Глоба уверяет, что одинокие рожденные под этим созвездием смогут в этот период могут встретить свою судьбу. 10 и 11 апреля станут для вас самыми благоприятными днями. Не обойдет удача стороной и ваши рабочие моменты - звезды будут в идеальном положении для Львов. В это время им стоит больше отдыхать и меньше думать о работе.

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