Астролог Павел Глоба определил неудачников ближайших дней

По словам специалиста, в период с 5 по 11 апреля трудности наступят в жизни четырех знаков Зодиака, передает Slovofraza.



Рак

Рожденные под этим созвездием столкнутся с нехваткой энергии и мотивации. По словам астролога, вашей опорой в такой трудный период могут стать близкие и коллеги по работе. Не будет ничего зазорного, если вы обратитесь к ним за советом или помощью.

Дева

Представителям этого знака Зодиака стоит готовиться к сложным временам. Специалист предупреждает, что на этой неделе любые конфликты и ссоры пагубно скажутся на вашем будущем. Глоба советует к каждому вопросу подходить с максимальной концентрацией и не делать поспешных выводов.

Козерог

Работа и любовь - это главные сферы, где вам стоит быть осторожней. По словам астролога, Козероги должны больше времени уделять домашним делам. Уже к концу недели у вас все придет в норму, а оставшиеся период станет для вас успешным в плане покупок.

Рыбы

Амурные дела у представителей этого знака Зодиака потерпят фиаско. Все может пойти под откос из-за вашего недоверия ко второй половинке. По словам Глобы, эту неделю стоит провести в компании любимых, а дела на работе решать без лишних скандалов и конфликтов.

Астролог уверяет, что таким образом вы можете ухудшить свое финансовое положение.

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