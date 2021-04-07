На фоне того, как все больше областей Украины попадают в «красную» зону карантина, правительство решило изменить ограничения, предусмотренные для таких регионов

7 апреля во время заседания Кабмина было решено внести изменения в постановление о карантине, принятое еще 9 декабря. Теперь часть ограничений для «красной» зоны ждет ослабление.

В частности, теперь в этих областях смогут работать химчистки, а также будет разрешена продажа садовых материалов.

Отмечается, что при принятии соответствующего решения чиновники руководствовались жалобами от бизнес-ассоциаций, а также письмом Минэкономразвития.

Другие же ограничения для «красной» зоны продолжат действовать, как и раньше. В частности, в таких областях запрещены:

работа учреждений культуры, ТР», фитнес-клубов, заведений общепита (за исключением услуг на вынос);

массовые мероприятия;

работа парикмахерских и салонов красоты без предварительной записи.

Кроме того, учебные заведения в «красных» областях переходят на дистанционную работу, а местные власти могут на свое усмотрение принимать решения об ограничении работы общественного транспорта.

На сегодняшний день такие жесткие ограничения распространяются на 11 областей Украины: Киевскую, Житомирскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Черновицкую и Черниговскую. Херсонская область единственная остается в «желтой» зоне. Остальные регионы пока держатся в «оранжевой». В целом ситуация с коронавирусом в стране остается тяжелой. Сообщается, что заполняемость коек с кислородом для больных коронавирусом достигла уже 56,9%.

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