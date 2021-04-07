На фоне того, как все больше областей Украины попадают в «красную» зону карантина, правительство решило изменить ограничения, предусмотренные для таких регионов
7 апреля во время заседания Кабмина было решено внести изменения в постановление о карантине, принятое еще 9 декабря. Теперь часть ограничений для «красной» зоны ждет ослабление.
В частности, теперь в этих областях смогут работать химчистки, а также будет разрешена продажа садовых материалов.
Отмечается, что при принятии соответствующего решения чиновники руководствовались жалобами от бизнес-ассоциаций, а также письмом Минэкономразвития.
Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня..."
Вездесущая Осадчая показала детей Ирины Билык в честь особенной даты: "Похож на Кузьму, поразительно!"
Тина Кароль взбудоражила видом в "дешевом" платье за 37 тысяч гривен: "Это курс реабилитации сына..."
Размалеванная Оля Полякова переборщила с увеличением губ и не только: "Без фильтров..."
Финалист "Холостячки" Тригубенко впервые показал свою красотку, о которой долго мечтал: "Аж самому не верится…"
Другие же ограничения для «красной» зоны продолжат действовать, как и раньше. В частности, в таких областях запрещены:
работа учреждений культуры, ТР», фитнес-клубов, заведений общепита (за исключением услуг на вынос);
массовые мероприятия;
работа парикмахерских и салонов красоты без предварительной записи.
Кроме того, учебные заведения в «красных» областях переходят на дистанционную работу, а местные власти могут на свое усмотрение принимать решения об ограничении работы общественного транспорта.
На сегодняшний день такие жесткие ограничения распространяются на 11 областей Украины: Киевскую, Житомирскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Черновицкую и Черниговскую. Херсонская область единственная остается в «желтой» зоне. Остальные регионы пока держатся в «оранжевой». В целом ситуация с коронавирусом в стране остается тяжелой. Сообщается, что заполняемость коек с кислородом для больных коронавирусом достигла уже 56,9%.
Напомним, локдаун в Украине: Степанов назвал области, где могут послабить карантин.
Как сообщала Politeka, в Киеве из-за локдауна изменили график движения поездов метро: как будет работать транспорт.
Также Politeka писала, что локдаун привел к баснословному подорожанию цен на проезд: начался переполох и проверки.