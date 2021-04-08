Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждет финансовая удача в апреле

По словам специалиста, счастливчиков всего четыре, передает Slovofraza.

Телец



Второй весенний месяц для рожденных под этим созвездие может принести море эмоций, которые позитивно скажутся на ваших финансах. По словам астролога, Тельцы могут получить новые возможности для обогащения. Глоба отмечает, что вам можно рассчитывать даже на повышение на работе.

Лев

Апрель станет для вас месяцем возможностей. По словам астролога, вам будет под силу улучшить свое финансовое положение, при чем все получится с первой попытки. Глоба советует не откладывать реализацию своих идей на потом, а действовать. По его словам, поиски источников дохода и новой работы увенчаются успехом.

Стрелец

Представителям этого созвездия будет очень везти в работе. По словам специалиста, вы сможете себе позволить даже вкладывать деньги в свой бизнес. Этот период также станет благоприятен для получения нового опыта и знаний.

Козерог

У вас могут возникнуть новые возможности, которые позволят совершать дорогостоящие покупки и заниматься поисками новой работы. В то же время Глоба предупреждает, что вам стоит избегать неприятных людей - недоброжелатели могут значительно навредить Козерогам.

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