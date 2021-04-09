Астролог Арина Артуровна назвала знаки Зодиака, которых будут подстерегать опасности в апреле
По словам специалиста, в немилость звезд попадут четыре представителя Зодиакального круга, сообщает "РБК Украина".
Астролог отметила, что самыми неблагоприятными днями для них станут 12, 20, 23 и период с 26 по 30 апреля.
Овен
Не исключено, что рожденные под этим созвездием получат травмы или даже попадут в ДТП в апреле. Астролог советует Овнам избегать любых рисков и опасных развлечений. По ее словам, второй весенний месяц окажется неблагоприятным для вас и на работе. Вам придется искать общий язык с начальством.
Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня..."
Звезда "Дизель шоу" Писаренко неожиданно сбежал в Россию и поразил опухшим видом: "Два совершенно разных человека"
Шоптенко из "Танців з зірками" трагически потеряла самого родного человека: "Сгорела на глазах"
Водитель лишил жизни молодую актрису, подробности трагедии: "Погибла через 10 лет после смерти знаменитой мамы"
"Ани Лорак не зря в Киеве...": украинцы разругались из-за победителя шоу "Маска"
Близнецы
Представителям этого знака Зодиака судьба готовит неприятный сюрприз с деньгами. Астролог советует более тщательно анализировать любые финансовые операции. Вы можете лишиться денег в любой момент.
Дева
Астролог уверяет, что именно в апреле вам стоит поберечь свое здоровье. Девы рискуют получить травмы занимаясь опасными видами спорта. Кроме того, заболеть могут как и сами представители этого знака Зодиака, так и члены их семьи.
Козерог
У рожденных под этим созвездием могут проявить себя хронические болезни, поэтому астролог рекомендует следить за здоровьем как никогда.
Напомним, что три знака Зодиака внезапно обнищают в 2021 году.
Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждут счастливые перемены в 2021 году.
Также Politeka писала, что четыре знака Зодиака осуществят мечты и планы в 2021 году.