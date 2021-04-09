Астролог Арина Артуровна назвала знаки Зодиака, которых будут подстерегать опасности в апреле

По словам специалиста, в немилость звезд попадут четыре представителя Зодиакального круга, сообщает "РБК Украина".

Астролог отметила, что самыми неблагоприятными днями для них станут 12, 20, 23 и период с 26 по 30 апреля.

Овен

Не исключено, что рожденные под этим созвездием получат травмы или даже попадут в ДТП в апреле. Астролог советует Овнам избегать любых рисков и опасных развлечений. По ее словам, второй весенний месяц окажется неблагоприятным для вас и на работе. Вам придется искать общий язык с начальством.

Близнецы

Представителям этого знака Зодиака судьба готовит неприятный сюрприз с деньгами. Астролог советует более тщательно анализировать любые финансовые операции. Вы можете лишиться денег в любой момент.

Дева

Астролог уверяет, что именно в апреле вам стоит поберечь свое здоровье. Девы рискуют получить травмы занимаясь опасными видами спорта. Кроме того, заболеть могут как и сами представители этого знака Зодиака, так и члены их семьи.

Козерог

У рожденных под этим созвездием могут проявить себя хронические болезни, поэтому астролог рекомендует следить за здоровьем как никогда.

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