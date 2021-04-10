Отдельным территориям Киевской области в зависимости от эпидемического состояния рекомендуется:

Так, было решено продлить действие противоэпидемических мер в области до 23 апреля.

Решение о продлении усиленного карантина приняла Киевская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС

Позволить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах.

Осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50 процентов.

Рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 пожилых людей.

Напомним, дополнительные противоэпидемические меры в Киевской области начали действовать с 5 апреля.

В общественный транспорт столицы можно попасть только по специальному пропуску, который предприниматели могут получить в департаменте предпринимательства городской администрации, работника медицины - в Департаменте медицины в районных администрациях.

За прошедшие сутки, 9 апреля, в Украине было диагностировано 17463 новых случая коронавирусной болезни.

В частности, заболели 684 ребенка и 394 медработника.



За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 1841137 человек, 36779 летальных случаев.

Напомним, локдаун в Украине: Степанов назвал области, где могут послабить карантин.

Как сообщала Politeka, в Киеве из-за локдауна изменили график движения поездов метро: как будет работать транспорт.

Также Politeka писала, что локдаун привел к баснословному подорожанию цен на проезд: начался переполох и проверки.