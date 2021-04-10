Отдельным территориям Киевской области в зависимости от эпидемического состояния рекомендуется:
- в зависимости от эпидемиологической ситуации, учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности рекомендовано приостанавливать.
- Позволить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах.
- Осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50 процентов.
- Рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 пожилых людей.
Напомним, дополнительные противоэпидемические меры в Киевской области начали действовать с 5 апреля.
В общественный транспорт столицы можно попасть только по специальному пропуску, который предприниматели могут получить в департаменте предпринимательства городской администрации, работника медицины - в Департаменте медицины в районных администрациях.
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За прошедшие сутки, 9 апреля, в Украине было диагностировано 17463 новых случая коронавирусной болезни.
В частности, заболели 684 ребенка и 394 медработника.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 1841137 человек, 36779 летальных случаев.
Напомним, локдаун в Украине: Степанов назвал области, где могут послабить карантин.
Как сообщала Politeka, в Киеве из-за локдауна изменили график движения поездов метро: как будет работать транспорт.
Также Politeka писала, что локдаун привел к баснословному подорожанию цен на проезд: начался переполох и проверки.