Решение о продлении усиленного карантина приняла Киевская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Киевской ОГА.
Так, было решено продлить действие противоэпидемических мер в области до 23 апреля.

Отдельным территориям Киевской области в зависимости от эпидемического состояния рекомендуется:

  • в зависимости от эпидемиологической ситуации, учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности рекомендовано приостанавливать.
  • Позволить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах.
  • Осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50 процентов.
  • Рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 пожилых людей.

Напомним, дополнительные противоэпидемические меры в Киевской области начали действовать с 5 апреля.

В общественный транспорт столицы можно попасть только по специальному пропуску, который предприниматели могут получить в департаменте предпринимательства городской администрации, работника медицины - в Департаменте медицины в районных администрациях.

карантин, локдаун

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За прошедшие сутки, 9 апреля, в Украине было диагностировано 17463 новых случая коронавирусной болезни.

В частности, заболели 684 ребенка и 394 медработника.


За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 1841137 человек, 36779 летальных случаев.

Напомним, локдаун в Украине: Степанов назвал области, где могут послабить карантин.

Как сообщала Politeka, в Киеве из-за локдауна изменили график движения поездов метро: как будет работать транспорт.

Также Politeka писала, что локдаун привел к баснословному подорожанию цен на проезд: начался переполох и проверки.