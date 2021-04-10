Популярна модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, приспустила одежду, чтобы показать себя

Модель с пышными формами с самого начала ведения своего Инстаграм-аккаунта подвергалась критике из-за того, что сделала много пластики. Девушка в то же время этот факт не скрывает и считает, что это ее личное дело.

Именно из-за откровенности Омович и ее поведения в сети под постами девушки разгораются настоящие споры. Многие не могут понять, почему Алена так часто меняет себя, тогда как другие просто восхваляют ее смелость и худую фигуру.

Благодаря сочетанию бюста шестого размера и крошечной талии, никто не может остаться равнодушным. В этот раз в разделе Стори Алена акцентировала внимание на своих ягодицах, которые также увеличила, чтобы подправить фигуру. Сняв штаны почти полностью, Алена похвасталась и новым бикини, и своими достоинствами.

К слову, модель любит посещать солярий, поэтому даже на зимних фото ее кожа всегда загоревшая и довольно смуглая. В этот раз на фото в Инстаграм Омович показала образ из одного прозрачного белья черного цвета с тонкими веревочками. Не обошлось и без шуток.

Фанаты отреагировали по-своему:

«Ты такая красивая принцесса; А что не разделась!??? Уж разделась бы. Инстаграмм все выдержит; Рот всё? Не закрывается ? Пора одеться бы; Да вот так хорошо, но хоть рот прикройте; Идеально, если оставаться дома 🤪; So great post !! 😍; Скоро за качеством я обращусь к тебе дорогая; Как много пышного и так мало одежды; Вы очень красивая; ну с такой одеждой можно и не одеваться уже».

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