Модель Алена Омович, которую сравнивают с Ким Кардашьян, поделилась пикантным фото в белье
Как пишет Politeka.net, Алена Омович стала популярной инста-моделью и регулярно радует украинцев новым контентом в своем микроблоге в Instagram. Девушка сделала не одну пластическую операцию и здорово увеличила себе бюст, сделав его шестого размера. Красотка не скрывает этого и обожает откровенные наряды, заставляя фанатов восхищаться своими формами.
Недавно в своем микроблоге Алена в очередной раз продемонстрировала поклонникам свои упругие формы. На новом фото модель появилась практически голышом, на ней только крошечный кружевной лифчик, который она сжимает огромный бюст. Волосы красотки собраны в кокетливую прическу – это два пучка по бокам, а на лице легкий макияж, она кокетливо смотрит в объектив.
В подписи к публикации Омович обратилась к поклонникам за советом. "Посоветуйте фильмов в комменты. Мне из последнего в душу запал «Опасный соблазн 2021». Очень рекомендую. Стильный детектив с закрученным сюжетом. Смотрелся на одном дыхании, плюс там такие локации. Лос-Анджелес, тачки, шикарные особняки и интриги...ой, аж ещё раз захотелось глянуть. Побольше бы таких фильмов", - написала модель. Пользователи тут же принялись активно обсуждать ее новое фото, засыпая комплиментами и ответами на просьбу. "Красотка", "Очень классная, выглядишь супер", "Уфффф какая, бомбовая", "Красивая", "Огонь", - пишут в комментариях.
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Напомним, Обольстительная украинская Кардашьян открыла пляжный сезон, выгуляв узкое бикини.
Как сообщала Politeka, Украинская Кардашьян с трудом припрятала формы шестого размера в микро-топике.
Также Politeka писала, Украинская Кардашьян показала свои силиконовые ягодицы в стрингах, обжигающее видео.