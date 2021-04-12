Знаменитая модель Эмили Ратаковски сразила фигурой всего через месяц после рождения сына

Не так давно Эмили родила сына, которого сразу показала в Инстаграм и рассказала, как с отцом ребенка назвала малыша. Спустя несколько недель Эмили даже устроила публичное кормление младенца, распахнув жилет и вызвала интерес: как же выглядит фигура модели после родов?

Сама Ратаковски сегодня буквально ответила на самый главный вопрос в Инстаграм благодаря новым фото и видео (чтобы посмотреть ролик, смахните пост влево).

Так, на странице в Инстаграм супермодель представила кадры, которые сделала перед зеркалом в светлой комнате. Звезда предстала в ярко-оранжевом купальнике с принтом, а также в бикини в оригинальным принтом в похожем стиле, щеголяя плоским животиком и стройной талией. Не забыла звезда и похвастаться пышными ягодицами.

Вид модели просто обескуражил фанатов:

«О мой 🔥; разве ты месяц назад не рожала женщина ?!; Это послеродовое тело !? Какого черта !? Действительно !? 😩; Симпатичный принт. Не могу поверить, что у тебя только что родился ребенок; Это пост-ребенок ??? 😱; вы правда рожали?; если это ты ПОСЛЕ родов я перестал жить; Подожди, разве у тебя не родился ребенок ?!; Проклятие! Даже после этого ребенка ты чертовски миниатюрна!; Я бы не поверил, что у нее есть ребенок ♥».

На фан-аккаунтах в Инстаграм поклонники с радостью делятся лучшими фото супермодели, позирующей в бикини. Как можно заметить, ей правда повезло, ведь такой плоский живот далеко не каждый может получить даже с активными тренировками.

Эмили не устает повторять, что занятия в зале навевают на нее дикую скуку. В качестве альтернативы она выбирает любую физическую активность на свежем воздухе. Также звезда придерживается достаточно строгой диеты, в основе которой — овощи, крупы и нежирное мясо с морепродуктами. Перед ответственными мероприятиями модель, как правило, садится на соковую диету.

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак.

А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски устроила шальной отдых на яхте в черном бикини.

Также Politeka сообщала, что Эмили Ратаковски устроила жаркие шалости в модном мини-бикини