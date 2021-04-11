Известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл в костюме с животным принтом показала смелый вид
Наоми Кэмпбелл привыкла быть в центре внимания на всех показах, ведь ее внешность не может оставить равнодушными никого. Благодаря правильному уходу за собой, впрочем, даже в 50 лет Наоми выглядит очень красиво и ухоженно, составляя конкуренцию даже певице Дженнифер Лопес, которая в 51 год также выглядит всего на 30.
На архивных кадрах видно, что Наоми имеет стройную и атлетичную фигуру с рождения и ее успех в том, что она придерживается ограничений, чтобы эту форму не потерять и теперь. В одежде со звериным принтом Наоми превратилась в настоящую дикую кошку, с которыми ее часто сравнивают.
К слову, для идеальной кожи Наоми часто ходит в спа-салон, чтобы провести процедуру лимфодренажного массажа с помощью мадеротерапии — техники с использованием специальных деревянных инструментов.
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Также Кэмпбелл призналась, что старается делать глубокий массаж в силу своего возраста (50 лет), чтобы избавиться от лишней жидкости в организме.
Также красотка показала фото, где позировала в большом наряде, который распахнула перед камерой. И можно сразу заметить, что бюст модель никак не прикрыла и его легко рассмотреть. Кэмпбелл появилась среди деревьев на природе, восхищая элегатной красотой.
"Великолепная", "Такая красивая сестренка, хороша сверху и снизу", "С Пасхой, Наоми", "Ты потрясающая, на вершине топа", "Волшебная, идет в атаку", "красивая картинка, эти фотографии, которые ты делаешь в Африке, - большого успеха всей команде, счастливой Пасхи", "даже 20-летние позавидуют".
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