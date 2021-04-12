Об изменениях, которые произошли в работе политтехнологов в последние годы, в частности относительно методов и стандартов, рассказал в программе поэта, политика и журналиста Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла» Сергей Гайдай, украинский политтехнолог и специалист по маркетингу и рекламе.

Вспоминая, какой была политическая арена Украины 2019 года, Гайдай отмечает некоторое затишье в этом пространстве, буквально штиль. «Все правила были смешанные, политики понимали, что все, что они делали до этого: избирательные кампании, общение с избирателями, эфиры, политические ток-шоу – все это не работает», - рассказывает он. Зато к власти резко пришел Владимир Зеленский, победив такого сильного политика, как Петр Порошенко. Все политические фигуры, говорит эксперт, буквально оказались в мертвой зоне и не могли понять, что происходит.

Если же сравнить современные технологии предвыборных кампаний с прежними, то увидим две большие разницы. Гайдай обращает внимание на доминирующее положение сети Интернет сегодня в этом вопросе. Так, сейчас информация распространяется лучше не через телевидение, а через социальные сети и каналы на Youtube.

Соответственно, изменения коснулись и специальности политтехнолога. Гайдай отмечает, что приобретенный опыт не бесполезен, они и в дальнейшем представляют избирателей, потребителей и их интересы, а политики и в дальнейшем ориентируются на них. «Сейчас это все немножко по-другому делается», - говорит он и добавляет, что это касается количества работников, которое с 30 человек сократилось до 10, также появилась возможность работать удаленно. Новой формой публичной деятельности является прямой эфир, кроме того, свою лепту вносит специфика самого Youtube. Так, он возвращает деньги за рекламу, а потому говорить о финансировании политиками не получится.

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