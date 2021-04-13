Астролог Павел Глоба определил главных везунчиков текущей недели

По словам специалиста, в период с 12 по 18 апреля судьба будет благосклонна к четырем представителям Зодиакального круга.

Овен

По мнению Глобы, рожденные под этим созвездием преуспеют практически во всех жизненных сферах. По словам Глобы, для этого у вас будут целые три дня. Специалист уверяет, что для достижения желаемого Овнам необходимо делать как можно больше хорошего для окружающих. Глоба советует не откладывать важные дела на потом, а действовать прямо сейчас.

Близнецы

Представителей этого знака Зодиака ждет успешное время в любви. Не обойдет удача стороной и дела, связанные с деньгами. Глоба говорит, что Близнецам на этой неделе можно смело начинать новые дела. Астролог уверяет, что судьба готовит вам идеальное для этого время.

Дева



Глоба уверяет, что с 12 по 18 апреля у Дев начнется денежный период, поэтому представителям этого знака Зодиака с уверенностью можно проявлять себе в чем то новом. Наиболее удачными для вас станут 14 и 18 числа. Именно в эти дни, по словам астролога, вы можете осуществлять дорогостоящие покупки.

Стрелец



Рожденные под этим созвездием также могут рассчитывать на благосклонность звезд. По словах астролога, в жизни Стрельцов наступит удачное время почти во всех начинаниях. Глоба советует не бояться и браться за дела, которые ранее вам казались невыполнимыми.



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