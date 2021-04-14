Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ожидают трудности в ближайшие дни
По словам специалиста, неделя с 12 по 18 апреля станет проблемной для четырех представителей Зодиакального круга, передает Slovofraza.
Телец
Рожденные под этим созвездием будут переживать не лучший период в своей жизни. По словам астролога, неделя у Тельцов будет наполнена нервами и проблемами. Решить навалившееся проблемы вы сможете только в одиночку. Глоба отмечает, что неурядицы вас ждут и на работе.
Рак
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Текущая неделя принесет представителям этого знака Зодиака много эмоций, но в основном только негативных. В финансовой и деловой сферах начиная с четверга начнется опасный и непредсказуемый период, а неудачи могут негативно сказаться на здоровье.
Водолей
Глоба пророчит Водолеям сложное время. Для того чтобы пережить эту неделю, вам потребуется немало энергии. Вас ожидаю проблемы в финансовой сфере, которые, по словам специалиста, удастся уладить лишь обратившись к друзьям. Глоба советует уделять особое внимание работе в этот период.
Рыбы
Рожденные под этим созвездием столкнутся с трудностями на работе. По словам Глобы, на этой неделе вам нежелательно пускать на самотек свой бизнес. Существенно повысить вашу продуктивность сможет порядок не только на рабочем месте, но и дома.
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